Кадыров рассказал о пресечении атаки ВСУ чеченским батальоном на Запорожском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram, что бойцы батальона «Восток-Ахмат» отразили попытки боевиков ВСУ прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении.

«Бойцы батальона «Восток-Ахмат» Минобороны России активно отражают попытки противника прорвать нашу оборону на Запорожском направлении. Благодаря грамотным и слаженным действиям наших воинов украинские подразделения вынуждены тратить боезапасы без какого-либо урона для нас», — написал Кадыров.

Он отметил, что украинские боевики впустую обстреливают жилой сектор, откуда российские бойцы предварительно эвакуировали мирных жителей.

Кадыров также добавил, что российские бойцы лишают противника возможности корректировки огня, оперативно сбивая вражеские беспилотники. Также они сбивают дроны, чтобы те не сбрасывали на солдат боеприпасы.

Ранее Министерство обороны России в своём Telegram-канале опубликовало видео, на котором показан подлёт дрона-камикадзе к танку украинской армии западного производства.