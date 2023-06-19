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Польский генерал Скшипчак раскритиковал подготовку украинской армии к контрнаступлению

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Бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак высказал мнение, что неудачи, которые Вооружённые силы Украины терпят в ходе контрнаступления, указывают на их плохую подготовку.
Польский генерал Скшипчак раскритиковал подготовку украинской армии к контрнаступлению
  • Gettyimages.ru

Слова генерала приводит портал Wirtualna Polska.

«То, как украинцы пытаются преодолевать минные поля, показывает, что для выполнения этой задачи экипажи были подготовлены плохо», — заявил он.

Скшипчак также заявил, что Россия превосходит украинскую армию в воздухе.

16 июня российский президент Владимир Путин отметил, что Вооружённые силы Украины не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.

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