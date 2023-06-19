Российский морпех Ива рассказал о взятии в плен члена экипажа французского танка AMX-10RC

Командир штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным Ива рассказал о взятии в плен члена экипажа французского танка AMX-10RC, которого бросили украинские боевики.

В видео, опубликованном в Telegram-канале издания «Известия», морпех указал, что российская сторона хорошо изучила тактику украинцев и уже знает, что сначала идут танки, а после бронетехника с пехотой.

«Мы заранее знаем, что противник предпримет, поэтому мы в выигрышном положении», — отметил он.

По его словам, в ходе одного такого наступления украинцы бросили своего сослуживца в подбитом французском танке AMX-10RC. Российские же бойцы взяли его в плен и оказали медицинскую помощь.

«Во французском AMX, после того как его подбил ПТУР... экипаж резко эвакуировался и оставил своего раненого товарища. У него было осколочное ранение бедра, бедро сломано, нога сломана. Наши бойцы оказали ему помощь, уточнили, откуда он, и после он был эвакуирован в наш медпункт», — поделился Ива.

Ранее Министерство обороны России в своём Telegram-канале опубликовало видео, на котором показан подлёт дрона-камикадзе к танку украинской армии западного производства.