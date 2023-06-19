Таубер назвала опасным прецедентом запрет оппозиционной партии «Шор» в Молдавии

Запрет оппозиционной партии «Шор» в Молдавии стал опасным прецедентом, в стране ещё много партий могут быть так же закрыты, заявила вице-председатель политсилы Марина Таубер.

«Это опасный прецедент. С этого дня ещё много партий будут закрыты», — сказала Таубер на брифинге, её слова приводит ТАСС.

По её словам, для этого теперь достаточно быть против президента Майи Санду.

«Мы останемся партией «Шор», даже если у нас отберут печать», — подчеркнула политик.

Таубер отметила, что команда «Шор» останется сильной, у неё есть множество формул того, как продолжить политическую борьбу.

19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.