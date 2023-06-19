Российские войска нанесли удары по тыловым позициям ВСУ в Запорожье
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«Минувшей ночью наши военные нанесли удары по тыловым позициям украинских боевиков во временно оккупированном ими городе Запорожье», — сказал он РИА Новости.
По словам Рогова, удары наносились в три волны по объектам военной инфраструктуры украинской армии, складам военной техники и расположению личного состава.
Он добавил, что около десяти взрывов прозвучало ночью в контролируемом ВСУ городе Запорожье.
Ранее украинский телеканал ТСН сообщил, что в Херсоне раздаются мощные взрывы.