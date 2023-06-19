Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Российские войска нанесли удары по тыловым позициям ВСУ в Запорожье

Короткая ссылка
Российская армия нанесла удары по тыловым позициям украинских войск в Запорожье, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские войска нанесли удары по тыловым позициям ВСУ в Запорожье
  • Gettyimages.ru

«Минувшей ночью наши военные нанесли удары по тыловым позициям украинских боевиков во временно оккупированном ими городе Запорожье», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, удары наносились в три волны по объектам военной инфраструктуры украинской армии, складам военной техники и расположению личного состава.

Он добавил, что около десяти взрывов прозвучало ночью в контролируемом ВСУ городе Запорожье.

Ранее украинский телеканал ТСН сообщил, что в Херсоне раздаются мощные взрывы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить