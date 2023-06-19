Российские войска нанесли удары по тыловым позициям ВСУ в Запорожье

Российская армия нанесла удары по тыловым позициям украинских войск в Запорожье, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Минувшей ночью наши военные нанесли удары по тыловым позициям украинских боевиков во временно оккупированном ими городе Запорожье», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, удары наносились в три волны по объектам военной инфраструктуры украинской армии, складам военной техники и расположению личного состава.

Он добавил, что около десяти взрывов прозвучало ночью в контролируемом ВСУ городе Запорожье.

Ранее украинский телеканал ТСН сообщил, что в Херсоне раздаются мощные взрывы.