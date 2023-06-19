ВСУ за сутки 35 раз обстреляли ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.
Речь идёт о Озеряновке, Михайловке, Ясиноватой и Донецке.
Также сообщается, что в результате обстрелов получили ранения восемь человек.
Ранее мирная жительница подорвалась на мине «Лепесток» в Донецке.
Также сообщалось, что украинские войска выпустили по Михайловке и Озеряновке в ДНР 20 ракет из РСЗО.