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ВСУ за сутки 35 раз обстреляли ДНР

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Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 35 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 214 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.

Речь идёт о Озеряновке, Михайловке, Ясиноватой и Донецке.

Также сообщается, что в результате обстрелов получили ранения восемь человек. 

Ранее мирная жительница подорвалась на мине «Лепесток» в Донецке.

Также сообщалось, что украинские войска выпустили по Михайловке и Озеряновке в ДНР 20 ракет из РСЗО.

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