ВСУ за сутки 35 раз обстреляли ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 35 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 214 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.

Речь идёт о Озеряновке, Михайловке, Ясиноватой и Донецке.

Также сообщается, что в результате обстрелов получили ранения восемь человек.

Ранее мирная жительница подорвалась на мине «Лепесток» в Донецке.

Также сообщалось, что украинские войска выпустили по Михайловке и Озеряновке в ДНР 20 ракет из РСЗО.