Два мирных жителя пострадали при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, в результате чего два мирных жителя получили ранения.

РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Там уточнили, что информация о последствиях атаки ВСУ продолжает поступать. Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами калибра 155 мм.