Два мирных жителя пострадали при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, в результате чего два мирных жителя получили ранения.
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Там уточнили, что информация о последствиях атаки ВСУ продолжает поступать.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами калибра 155 мм.
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