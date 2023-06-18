Операция по освобождению заложников в банке в Астане длилась два часа

Операция по освобождению заложников из банка Kaspi Bank в Астане заняла два часа, нападавший обезврежен.

«Операция по освобождению заложников длилась два часа и завершилась успешно. Нападавший обезврежен. По сведениям правоохранительных органов, мужчина состоит на учёте в наркологическом диспансере», — говорится в сообщении кредитной организации.

В Kaspi Bank ранее уточнили, что в отделении банка в Астане нет клиентов, там находятся только сотрудники организации.

В МВД республики заявили об освобождении заложников.