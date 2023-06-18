Операция по освобождению заложников в банке в Астане длилась два часа
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«Операция по освобождению заложников длилась два часа и завершилась успешно. Нападавший обезврежен. По сведениям правоохранительных органов, мужчина состоит на учёте в наркологическом диспансере», — говорится в сообщении кредитной организации.
В Kaspi Bank ранее уточнили, что в отделении банка в Астане нет клиентов, там находятся только сотрудники организации.
В МВД республики заявили об освобождении заложников.