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Два человека погибли, ребёнок ранен при ударе ВСУ по селу Зеленополь в Запорожской области

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Два человека погибли, ребёнок получил ранения в результате обстрела ВС Украины села Зеленополь в Запорожской области.
Два человека погибли, ребёнок ранен при ударе ВСУ по селу Зеленополь в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.

«Два человека погибли и ранен ребёнок в результате обстрела нацистами. Около 20:50 (мск) нацисты ВСУ обстреляли село Зеленополь Куйбышевского района», — сообщил он. 

Отмечается, что было зафиксировано три прилёта.

Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что мужчина погиб в результате обстрела со стороны ВС Украины.

Кроме того, ранения получила женщина.

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