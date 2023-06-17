Два человека погибли, ребёнок ранен при ударе ВСУ по селу Зеленополь в Запорожской области

Два человека погибли, ребёнок получил ранения в результате обстрела ВС Украины села Зеленополь в Запорожской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.

«Два человека погибли и ранен ребёнок в результате обстрела нацистами. Около 20:50 (мск) нацисты ВСУ обстреляли село Зеленополь Куйбышевского района», — сообщил он.

Отмечается, что было зафиксировано три прилёта.

Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что мужчина погиб в результате обстрела со стороны ВС Украины.

Кроме того, ранения получила женщина.