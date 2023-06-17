Мэрия Лисичанска: четверо жителей города получили ранения в результате обстрела ВСУ

Четверо жителей Лисичанска в ЛНР получили тяжёлые ранения из-за обстрела города со стороны ВС Украины.

«Результат бессмысленных действий украинских военных — четверо тяжелораненых гражданских. Молодая семейная пара, пожилая женщина и пожилой мужчина», — сказано в сообщении в Telegram-канале мэрии Лисичанска.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в госпиталь.

В представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что женщина получила ранение в результате обстрела ВС Украины города Макеевки в ДНР.