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Мэрия Лисичанска: четверо жителей города получили ранения в результате обстрела ВСУ

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Четверо жителей Лисичанска в ЛНР получили тяжёлые ранения из-за обстрела города со стороны ВС Украины.
Мэрия Лисичанска: четверо жителей города получили ранения в результате обстрела ВСУ
  • РИА Новости

«Результат бессмысленных действий украинских военных — четверо тяжелораненых гражданских. Молодая семейная пара, пожилая женщина и пожилой мужчина», — сказано в сообщении в Telegram-канале мэрии Лисичанска.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в госпиталь.

В представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что женщина получила ранение в результате обстрела ВС Украины города Макеевки в ДНР.

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