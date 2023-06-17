Авария с утечкой аммиака произошла на предприятии в украинском Кременчуге
- РИА Новости
«Сегодня, 17 июня, утром произошла авария с утечкой аммиака на предприятии «Кременчугский мясокомбинат», — приводит РИА Новости сообщение горсовета в соцсетях.
Отмечается, что в результате происшествия пострадали два сотрудника.
Согласно данным властей города, авария успешно локализована.
Ранее стало известно, что в ночь на субботу, 17 июня, на угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области Украины произошёл взрыв метана, сообщает украинское Минэнерго.