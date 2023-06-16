Кулемзин: число раненых мирных жителей Донецка из-за обстрела ВСУ возросло до восьми

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что число раненных в Кировском районе мирных жителей из-за обстрела ВС Украины возросло до восьми.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Ранены женщины 1954-го, 1958-го, 1959-го, 1967-го, 1983-го, 1984 года рождения и двое мужчин 1978 года рождения», — заявил Кулемзин.

Таким образом, число пострадавших выросло до восьми.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что снаряд, попавший в остановку общественного транспорта в Кировском районе Донецка, где погиб один мирный житель, был выпущен, предположительно, из РСЗО HIMARS.