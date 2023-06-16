Военная хроника: наступление ВСУ может остановиться из-за дефицита командиров

Военная хроника сообщила, что основные силы украинской армии ещё не введены в бой, однако задействованные в операциях соединения уже ощущают на себе «вакуум командования», который начал проявляться несколько недель назад.

Отмечается, что значительная часть резервов ВСУ, в том числе подготовленных по стандартам американской армии, допускает грубые ошибки на поле боя, из-за чего украинские войска несут большие потери.

По данным Военной хроники, в районе Времевского выступа, под Новодонецком, а также на Ореховском и Пологовском направлениях украинские подразделения должны были действовать, используя тактику манёвренных групп, руководство и управление которыми было возложено на старших офицеров — майоров, подполковников и полковников, в том числе проходивших обучение в США и странах НАТО. Однако удары по тылам и штабам ВСУ привели к гибели нескольких десятков старших офицеров, что привело к дезорганизации управления войсками.

5 июня на Южно-Донецком направлении, в районе Новодаровки и Левадного, части 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ понесли большие потери. Там же уничтожена значительная часть подразделений 23-й и 31-й механизированных бригад. Все указанные соединения были сформированы в январе 2023 года и, судя по всему, готовились для начавшегося 4 июня наступления.

По данным Военной хроники, указанные подразделения действовали под руководством новых командиров, назначенных на должности за две недели до активной фазы наступления.

Отмечается, что дефицит опытных офицеров значительно снизил эффективность действий соединений ВСУ, задействованных в наступлении.

«Заметно, что свеженазначенные командиры ВСУ оказались неспособны верно оценивать ситуацию на своём участке и своевременно использовать преимущества имеющихся в их распоряжении сил и средств. Также вследствие недостатка опыта они часто недооценивали возможности ВС РФ и игнорировали (возможно, из-за недостатка времени) базовые элементы общевойскового боя, рекогносцировку и инженерную разведку местности и многое другое», — пишет Военная хроника.

По её прогнозам, со временем негативные эффекты будут накапливаться — как вследствие новых потерь ВСУ, так и из-за слабости системы подготовки офицеров для украинских вооружённых формирований.

«Качество командования, а следовательно, и боевая эффективность подразделений и соединений ВСУ на всех участках с такими командирами продолжит падать, что неизбежно приведёт к новым потерям», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери Вооружённых сил Украины при контрнаступлении более чем в десять раз превышают российские.

По его словам, Вооружённые силы Украины не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.