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Путин: ВС России уничтожили пять Patriot и способны поразить любое здание в центре Киева

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Вооружённые силы России уничтожили под Киевом пять ЗРК Patriot и способны поразить любое здание в центре Киева, но не делают это по определённым соображениям.
Путин: ВС России уничтожили пять Patriot и способны поразить любое здание в центре Киева
  • AP

Об этом сказал российский президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2023.

«Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева?» — заявил он.

По словам российского лидера, таких ограничений нет.

При этом он добавил, что российские войска не делают это «по ряду соображений».

Также Путин заявил, что атаки Вооружённых сил Украины на Кремль, Москву, Белгородскую область и другие регионы являются попыткой спровоцировать Россию на мощный ответ.

Кроме того, президент России подчеркнул, что в случае поставок Вооружённым силам Украины истребителей F-16 они будут гореть так же, как и танки Leopard.

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