Аналитик Оленченко: самообман НАТО ведёт к опасному рубежу в ситуации на Украине

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина в ходе дискуссии на ПМЭФ о том, что НАТО втягивается в конфликт на Украине.

«НАТО всё более переходит к непосредственному участию в кризисной ситуации на Украине. Самообман со стороны НАТО (они это называют помощью, фактически это участие) ведёт к опасному рубежу», — объяснил эксперт.

По его словам, среди политических элит таких европейских стран как Германия, Франция, Италия, есть осознание, что это пагубно в военном, экономическом и политическом отношении.

«Что касается США, то те нащупали механизм: они подбрасывают идею, реализуют её европейские страны, они за неё отвечают, они же за неё будут рассчитываться. США будут оказывать давление на европейские страны через механизм НАТО... Правильно, что наше политическое руководство постоянно напоминает и НАТО, и западникам о том, где они находятся, чем они занимаются и в каком направлении двигаются», — заключил Оленченко.

Ранее Путин заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине.