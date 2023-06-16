Сальдо: ситуация на линии боёв в Херсонской области полностью подконтрольна ВС России
- РИА Новости
Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.
«На линии соприкосновения... всё контролируемо», — сообщил он в интервью ТАСС.
Ранее стало известно, что украинские подразделения в течение суток продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях.
Также сообщалось, что трое военных пострадали в результате атаки ВСУ на больницу в Новой Каховке.