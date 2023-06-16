СК России заочно предъявил обвинение экс-главкому ВСУ Руслану Хомчаку

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку. Как заявило ведомство, в результате его действий погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Также предъявлены обвинения заочно руководившему в апреле — июле 2014 года операцией на юго-востоке Украины первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову и первому заместителю начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Фёдорову.

Об этом стало известно по итогам совещания председателя СК России Александра Бастрыкина в Луганске.

27 июля 2021 года в офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщили, что Руслан Хомчак уходит с должности главнокомандующего Вооружёнными силами Украины, на его место был назначен Валерий Залужный.