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СК России заочно предъявил обвинение экс-главкому ВСУ Руслану Хомчаку

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку. Как заявило ведомство, в результате его действий погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
СК России заочно предъявил обвинение экс-главкому ВСУ Руслану Хомчаку
  • РИА Новости

Также предъявлены обвинения заочно руководившему в апреле — июле 2014 года операцией на юго-востоке Украины первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову и первому заместителю начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Фёдорову.

Об этом стало известно по итогам совещания председателя СК России Александра Бастрыкина в Луганске.

27 июля 2021 года в офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщили, что Руслан Хомчак уходит с должности главнокомандующего Вооружёнными силами Украины, на его место был назначен Валерий Залужный.

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