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Военная хроника сообщила об ударе барражирующими боеприпасами по объектам ВСУ в Одесской области

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Военная хроника сообщила об ударе барражирующими боеприпасами по военным объектам ВСУ в Одесской области.
Военная хроника сообщила об ударе барражирующими боеприпасами по объектам ВСУ в Одесской области
  • AP
  • © Libkos

«По предварительным сведениям, барражирующие боеприпасы «Герань-2» замечены в районе Измаила», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 14 июня, в Одессе прозвучали взрывы.

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