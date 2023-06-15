Военная хроника сообщила об ударе барражирующими боеприпасами по объектам ВСУ в Одесской области
Военная хроника сообщила об ударе барражирующими боеприпасами по военным объектам ВСУ в Одесской области.
- AP
- © Libkos
«По предварительным сведениям, барражирующие боеприпасы «Герань-2» замечены в районе Измаила», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 14 июня, в Одессе прозвучали взрывы.
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