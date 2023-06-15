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Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

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Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 220 единиц различных боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Луганском, Михайловке, Пантелеймоновке, Донецке, Еленовке и Владимировке.

Отмечается, что в результате обстрелов пострадали два гражданских лица в Ленинском районе Донецка и Владимировке.

Также сообщается о повреждении 11 жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Донецку из реактивных систем залпового огня.

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