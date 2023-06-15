Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Луганском, Михайловке, Пантелеймоновке, Донецке, Еленовке и Владимировке.
Отмечается, что в результате обстрелов пострадали два гражданских лица в Ленинском районе Донецка и Владимировке.
Также сообщается о повреждении 11 жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Донецку из реактивных систем залпового огня.