Правозащитная организация «Справедливая защита» с июня 2015-го по июнь 2023 года передала в Международный уголовный суд данные о 4009 пострадавших от рук украинских боевиков. Об этом RT сообщил глава организации, донецкий общественник адвокат Виталий Галахов.

По данным общественной организации, занимающейся фиксацией преступлений в Донбассе в зоне конфликта, от действий украинской стороны пострадали не менее 4009 мирных граждан.

Из них как минимум 1030, включая 79 детей, погибли. Ещё 2889 получили ранения разной степени тяжести.

По словам Виталия Галахова, установлено, что 90 человек подверглись пыткам и жестокому обращению.

Ранее RT сообщал, что эксперты обвинили Международный уголовный суд в необъективности.