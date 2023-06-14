В МУС передали материалы об украинских преступлениях в отношении 4 тысяч мирных жителей Донбасса
14 июня 2023

В МУС передали материалы об украинских преступлениях в отношении 4 тысяч мирных жителей Донбасса

14 июня 2023 | 12:50

В МУС передали материалы об украинских преступлениях в отношении 4 тысяч мирных жителей Донбасса

13 июня 2023 | 11:46

Суд ЛНР приговорил украинского бойца к 14 годам тюрьмы за стрельбу по мирному гражданину

07 июня 2023 | 12:19

Суд в ДНР приговорил боевика «Азова» к 20 годам колонии за убийство мирного жителя

06 июня 2023 | 14:37

Бросивший гранату в окно дома морпех ВСУ Косенко приговорён судом ДНР к 17 годам колонии

31 мая 2023 | 18:33

Суд ДНР приговорил к 25 годам тюрьмы двух боевиков «Азова» за убийство мирных граждан

31 мая 2023 | 14:14

В ДНР украинского снайпера приговорили к 23 годам колонии за убийство мирного жителя

29 мая 2023 | 19:45

Сотрудники СК провели благотворительные акции в новых регионах России

26 мая 2023 | 16:19

В ДНР украинского боевика приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя

24 мая 2023 | 18:26

В ДНР за покушение на мирного жителя приговорили к 13 годам колонии двух боевиков «Азова»

23 мая 2023 | 14:52

Военный ВСУ, заминировавший акваторию Азовского моря, заочно осуждён в ДНР

Правозащитная организация «Справедливая защита» с июня 2015-го по июнь 2023 года передала в Международный уголовный суд данные о 4009 пострадавших от рук украинских боевиков. Об этом RT сообщил глава организации, донецкий общественник адвокат Виталий Галахов.

По данным общественной организации, занимающейся фиксацией преступлений в Донбассе в зоне конфликта, от действий украинской стороны пострадали не менее 4009 мирных граждан.

Из них как минимум 1030, включая 79 детей, погибли. Ещё 2889 получили ранения разной степени тяжести.

По словам Виталия Галахова, установлено, что 90 человек подверглись пыткам и жестокому обращению.

Ранее RT сообщал, что эксперты обвинили Международный уголовный суд в необъективности.