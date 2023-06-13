Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что в украинском конфликте наступает переломный момент

Короткая ссылка
В конфликте на Украине наступает переломный момент.
Экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что в украинском конфликте наступает переломный момент
  • AFP

Такое мнение выразил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО Жак Бо в интервью Omerta.

«Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома», — заявил Бо.

По его словам, на фоне неудачных атак ВСУ внутри Украины зреет недовольство. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины не достигли поставленных целей ни на одном из участков боевых действий.

Путин также заявил, что украинское контрнаступление — масштабное, с использованием резервов, началось 4 июня и продолжается в настоящее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить