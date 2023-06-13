В конфликте на Украине наступает переломный момент.

Такое мнение выразил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО Жак Бо в интервью Omerta.

«Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома», — заявил Бо.

По его словам, на фоне неудачных атак ВСУ внутри Украины зреет недовольство.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины не достигли поставленных целей ни на одном из участков боевых действий.

Путин также заявил, что украинское контрнаступление — масштабное, с использованием резервов, началось 4 июня и продолжается в настоящее время.