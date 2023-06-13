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Путин: спецоперация выявила паркетных генералов

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Спецоперация на Украине выявила неэффективных паркетных генералов.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

RT ведёт трансляцию.

«Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что паркетные генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны», — заявил Путин.

При этом он отметил, что стали заметны другие очень эффективные и нужные лица.

Ранее Путин заявил на встрече с военкорами, что по основным видам вооружения производство в стране увеличено в 2,7 раза.

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