Путин: срочники проявили себя самым лучшим образом в Белгородской области

Президент России Владимир Путин заявил, что призывники в Белгородской области проявили себя лучшим образом, а генерал-полковник Александр Лапин лично с табельным оружием шёл вместе с солдатами.

Президент рассказал, что разговаривал с командиром батальона, который воевал на Белгородском направлении. Путин спросил у него, сколько там было мобилизованных и призывников.

«Он говорит: «Все призывники, у меня нету мобилизованных, вообще», — передаёт президент слова командира.

Путин также спросил, «как себя ребята вели».

«Блестяще, никто не дрогнул. Но, правда, там был момент, когда генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шёл вместе с солдатами», — рассказал президент.

Ранее Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде почётное наименование «гвардейская».

12 июня президент посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского и вручил награды участникам спецоперации.