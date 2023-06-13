Путин: срочники проявили себя самым лучшим образом в Белгородской области
- РИА Новости
Президент рассказал, что разговаривал с командиром батальона, который воевал на Белгородском направлении. Путин спросил у него, сколько там было мобилизованных и призывников.
«Он говорит: «Все призывники, у меня нету мобилизованных, вообще», — передаёт президент слова командира.
Путин также спросил, «как себя ребята вели».
«Блестяще, никто не дрогнул. Но, правда, там был момент, когда генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шёл вместе с солдатами», — рассказал президент.
Ранее Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде почётное наименование «гвардейская».
12 июня президент посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского и вручил награды участникам спецоперации.