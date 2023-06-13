СЦКК ДНР: ВСУ выпустили ещё 11 снарядов по Донецку и Макеевке
- РИА Новости
Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:30 — населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район). Выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — сказано в сообщении.
Кроме того, ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.
Ранее в ведомстве сообщили об обстреле Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны ВСУ.
Всего было выпущено 11 снарядов.