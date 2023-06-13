Лукашенко заявил, что Сапегу планировалось передать России ещё до суда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиянку Софью Сапегу планировалось выдать российской стороне ещё до суда.

«Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода — не забрали. Волокита не с нашей стороны. А морально: влюбилась в парня (в Романа Протасевича. — RT), и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?» — цитирует его БЕЛТА.

7 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу, которая была приговорена к шести годам тюрьмы в республике.

Россиянке инкриминировали ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

Сама Сапега после помилования отметила, что получила второй шанс, который «дан был далеко не многим». Она считает, что ей очень повезло.