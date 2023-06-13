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Лукашенко заявил, что Сапегу планировалось передать России ещё до суда

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиянку Софью Сапегу планировалось выдать российской стороне ещё до суда.
Лукашенко заявил, что Сапегу планировалось передать России ещё до суда
  • AP

«Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода — не забрали. Волокита не с нашей стороны. А морально: влюбилась в парня (в Романа Протасевича. — RT), и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?» — цитирует его БЕЛТА.

7 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу, которая была приговорена к шести годам тюрьмы в республике.

Россиянке инкриминировали ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

Сама Сапега после помилования отметила, что получила второй шанс, который «дан был далеко не многим». Она считает, что ей очень повезло.

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