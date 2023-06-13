Марочко заявил, что ВСУ утратили инициативу и перешли к обороне на Купянском направлении
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«На Купянском направлении противник утратил инициативу в результате понесённых потерь и переходит к оборонительным действиям», — заявил он РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Российское Минобороны ранее проинформировало, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.
Также российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области.