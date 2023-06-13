Марочко заявил, что ВСУ утратили инициативу и перешли к обороне на Купянском направлении

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ утратили инициативу на Купянском направлении. По его словам, украинские военные перешли к обороне.

«На Купянском направлении противник утратил инициативу в результате понесённых потерь и переходит к оборонительным действиям», — заявил он РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Российское Минобороны ранее проинформировало, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

Также российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области.