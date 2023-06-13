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РИА Новости: российские танкисты уничтожили БМП ВСУ Bradley в ходе ночного боя

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Российские танкисты в ходе ночного боя на Запорожском направлении уничтожили американскую БМП M2 Bradley, рассказал командир танковой роты с позывным Суетолог.

«В ходе отражения атаки и попытки прорыва наших позиций в ночное время суток на запорожском направлении нашим экипажем было уничтожено несколько единиц техники противника. Среди них была БМП Брэдли производства НАТО», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, экипажи российских танков успешно поражают подобные цели ночью и в ходе встречного боя.

Ранее стало известно, что за 48 часов наступления ВСУ потеряли 10% всех поставленных американских БМП M2 Bradley.

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