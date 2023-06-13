РИА Новости: российские танкисты уничтожили БМП ВСУ Bradley в ходе ночного боя
«В ходе отражения атаки и попытки прорыва наших позиций в ночное время суток на запорожском направлении нашим экипажем было уничтожено несколько единиц техники противника. Среди них была БМП Брэдли производства НАТО», — цитирует РИА Новости военнослужащего.
По его словам, экипажи российских танков успешно поражают подобные цели ночью и в ходе встречного боя.
Ранее стало известно, что за 48 часов наступления ВСУ потеряли 10% всех поставленных американских БМП M2 Bradley.