Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка и Макеевке.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки пятью снарядами калибра 155 мм.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё трое ранены при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВС Украины.