Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Также ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки пятью снарядами калибра 155 мм.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё трое ранены при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВС Украины.