В ДНР нанесён удар по командному пункту батальона 68-й егерской бригады ВСУ
Войска России поразили командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ, который располагался в районе Великой Новосёлки в ДНР.
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны России.
Ночью ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ.
Ведомство отметило, что назначенные объекты поражены.
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