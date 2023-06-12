В ДНР нанесён удар по командному пункту батальона 68-й егерской бригады ВСУ

Войска России поразили командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ, который располагался в районе Великой Новосёлки в ДНР.

РИА Новости