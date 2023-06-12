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В ДНР нанесён удар по командному пункту батальона 68-й егерской бригады ВСУ

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Войска России поразили командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ, который располагался в районе Великой Новосёлки в ДНР.
В ДНР нанесён удар по командному пункту батальона 68-й егерской бригады ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Ночью ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ.

Ведомство отметило, что назначенные объекты поражены.

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