В небе над Бердянском в Запорожской области сработала система ПВО

В небе над Бердянском в Запорожской области сработала российская система противовоздушной обороны. По предварительным данным, средства ПВО сбили украинскую ракету.

РИА Новости

Об этом сообщила администрация города. «Однако хорошо сработала система ПВО — ракета была успешно сбита», — говорится в сообщении. Подробности уточняются. 9 июня в Бердянске произошло возгорание в районе газовой станции.