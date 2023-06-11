В небе над Бердянском в Запорожской области сработала система ПВО
В небе над Бердянском в Запорожской области сработала российская система противовоздушной обороны. По предварительным данным, средства ПВО сбили украинскую ракету.
- РИА Новости
Об этом сообщила администрация города.
«Однако хорошо сработала система ПВО — ракета была успешно сбита», — говорится в сообщении.
Подробности уточняются.
9 июня в Бердянске произошло возгорание в районе газовой станции.
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