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ВСУ за сутки 35 раз наносили удары по населённым пунктам ДНР

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Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 35 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 222 снаряда.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица, мужчины, в Петровском районе Донецка», — говорится в сводке.

Также отмечается, что в результате обстрелов получили ранения два человека.

Дополнительно сообщается о повреждении четырёх жилых домостроений и четырёх объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее поступала информация о том, что в результате обстрела Александровки в ДНР украинскими войсками пострадала женщина.

Также сообщалось, что украинские войска выпустили по Александровке десять ракет из РСЗО.

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