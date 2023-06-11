ВСУ за сутки 35 раз наносили удары по населённым пунктам ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица, мужчины, в Петровском районе Донецка», — говорится в сводке.
Также отмечается, что в результате обстрелов получили ранения два человека.
Дополнительно сообщается о повреждении четырёх жилых домостроений и четырёх объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее поступала информация о том, что в результате обстрела Александровки в ДНР украинскими войсками пострадала женщина.
Также сообщалось, что украинские войска выпустили по Александровке десять ракет из РСЗО.