ВСУ за сутки 35 раз наносили удары по населённым пунктам ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 35 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 222 снаряда.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица, мужчины, в Петровском районе Донецка», — говорится в сводке.

Также отмечается, что в результате обстрелов получили ранения два человека.

Дополнительно сообщается о повреждении четырёх жилых домостроений и четырёх объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее поступала информация о том, что в результате обстрела Александровки в ДНР украинскими войсками пострадала женщина.

Также сообщалось, что украинские войска выпустили по Александровке десять ракет из РСЗО.