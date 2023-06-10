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Представитель Галкина рассказал о проблемах с организацией концерта шоумена в Казахстане

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Представитель шоумена Максима Галкина* в Казахстане Алексей Пучков рассказал о проблемах с организацией концерта артиста в Алма-Ате в октябре 2023 года.

«Мы направили несколько писем в акимат (мэрию. — RT) и во Дворец Республики: уведомление о бронировании даты, а также запросили договор, который мы должны заключить на проведение концерта», — приводит РИА Новости его слова.

Пучков добавил, что организаторы начали продавать билеты, но позже оказалось, что эти действия являются незаконными.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Галкина с требованием снять с него статус иноагента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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