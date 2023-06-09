Марочко: ВСУ пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска

Украинские военные пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска, сообщил подполковник в отставке Андрей Марочко. Системы ПВО сбили ракету, отметил он.

«ПВО сработало в Луганске точно по цели — ракета, выпущенная противником, успешно поражена нашими военнослужащими. Предварительно можно сказать, что вооружённые формирования Украины пытались ударить по административному кварталу Луганска. Там, напомню, кроме правительственных зданий, сквер и детская площадка, на которой всегда многолюдно», — сказал Марочко ТАСС.

На месте падения обломков сбитой ракеты уже работают городские экстренные службы.

Ранее в центре Луганска произошёл взрыв.