Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Марочко: ВСУ пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска

Короткая ссылка
Украинские военные пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска, сообщил подполковник в отставке Андрей Марочко. Системы ПВО сбили ракету, отметил он.
Марочко: ВСУ пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска
  • РИА Новости

«ПВО сработало в Луганске точно по цели — ракета, выпущенная противником, успешно поражена нашими военнослужащими. Предварительно можно сказать, что вооружённые формирования Украины пытались ударить по административному кварталу Луганска. Там, напомню, кроме правительственных зданий, сквер и детская площадка, на которой всегда многолюдно», — сказал Марочко ТАСС.

На месте падения обломков сбитой ракеты уже работают городские экстренные службы.

Ранее в центре Луганска произошёл взрыв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить