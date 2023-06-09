Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ВГА Херсонской области: на обстрелянной ВСУ Арабатской Стрелке были только мирные жители

Короткая ссылка
На обстрелянной армией Украины Арабатской Стрелке располагаются только мирные жители и гражданские объекты, сообщает администрация Херсонской области.
ВГА Херсонской области: на обстрелянной ВСУ Арабатской Стрелке были только мирные жители
  • РИА Новости

«На Арабатской Стрелке располагаются исключительно мирные жители и гражданские объекты», — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что в пансионатах на стрелке размещаются как эвакуированные из Херсона, так и недавно спасённые от последствий ЧП на Каховской ГЭС.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли ракетный удар, предположительно Storm Shadow, по детской базе отдыха на Арабатской Стрелке в Геническом районе Херсонской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить