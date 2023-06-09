ВГА Херсонской области: на обстрелянной ВСУ Арабатской Стрелке были только мирные жители

На обстрелянной армией Украины Арабатской Стрелке располагаются только мирные жители и гражданские объекты, сообщает администрация Херсонской области.

«На Арабатской Стрелке располагаются исключительно мирные жители и гражданские объекты», — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что в пансионатах на стрелке размещаются как эвакуированные из Херсона, так и недавно спасённые от последствий ЧП на Каховской ГЭС.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли ракетный удар, предположительно Storm Shadow, по детской базе отдыха на Арабатской Стрелке в Геническом районе Херсонской области.