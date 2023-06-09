ВГА Херсонской области: на обстрелянной ВСУ Арабатской Стрелке были только мирные жители
- РИА Новости
«На Арабатской Стрелке располагаются исключительно мирные жители и гражданские объекты», — говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что в пансионатах на стрелке размещаются как эвакуированные из Херсона, так и недавно спасённые от последствий ЧП на Каховской ГЭС.
Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли ракетный удар, предположительно Storm Shadow, по детской базе отдыха на Арабатской Стрелке в Геническом районе Херсонской области.