Путин: экономические отношения России и Белоруссии развиваются необычно хорошо
Об этом глава российского государства Владимир Путин заявил на неформальной встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
«Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо — развивается хорошими темпами, во всяком случае», — заявил Путин.
Он отметил, что качество взаимодействия, структура двусторонних экономических отношений меняются в нужную сторону.
Ранее Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке в Сочи.