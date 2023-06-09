Путин: экономические отношения России и Белоруссии развиваются необычно хорошо

Экономические отношения России и Белоруссии развиваются необычно хорошо.

Об этом глава российского государства Владимир Путин заявил на неформальной встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо — развивается хорошими темпами, во всяком случае», — заявил Путин.

Он отметил, что качество взаимодействия, структура двусторонних экономических отношений меняются в нужную сторону.

Ранее Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке в Сочи.