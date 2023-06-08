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Шойгу потребовал в кратчайшие сроки готовить технику к отправке в войска

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Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал в кратчайшие сроки готовить бронетехнику к поставке в войска.
Шойгу потребовал в кратчайшие сроки готовить технику к отправке в войска
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Министр обороны России потребовал сократить сроки приёма техники от предприятий и в кратчайшее время готовить её для отправки в подразделения Вооружённых сил России», — говорится в сообщении военного ведомства.

В ходе работы на одной из баз резерва Шойгу проверил, как иду работы по приёму и подготовке техники к отправке в части.

Он также обратил внимание на установку дополнительной защиты на технику перед отправкой в войска.

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