Шойгу потребовал в кратчайшие сроки готовить технику к отправке в войска

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал в кратчайшие сроки готовить бронетехнику к поставке в войска.

«Министр обороны России потребовал сократить сроки приёма техники от предприятий и в кратчайшее время готовить её для отправки в подразделения Вооружённых сил России», — говорится в сообщении военного ведомства.

В ходе работы на одной из баз резерва Шойгу проверил, как иду работы по приёму и подготовке техники к отправке в части.

Он также обратил внимание на установку дополнительной защиты на технику перед отправкой в войска.