Минэнерго ДНР: обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании в Горловке

В результате обстрела центра Горловки ВС Украины административное здание «Государственной магистральной сетевой компании» получило повреждения. Ранен сотрудник предприятия.

Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР в Telegram.

«Административное здание предприятия также получило повреждения, сгорел автомобиль «Газель», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что тяжёлые ранения получил сотрудник компании.

Он доставлен в медучреждение, врачи борются за его жизнь.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что два человека погибли и десять получили ранения в результате обстрела центра города украинскими военными.