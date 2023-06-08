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Минэнерго ДНР: обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании в Горловке

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В результате обстрела центра Горловки ВС Украины административное здание «Государственной магистральной сетевой компании» получило повреждения. Ранен сотрудник предприятия.
Минэнерго ДНР: обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании в Горловке
  • Gettyimages.ru
  • © oasis2me

Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР в Telegram.

«Административное здание предприятия также получило повреждения, сгорел автомобиль «Газель», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что тяжёлые ранения получил сотрудник компании.

Он доставлен в медучреждение, врачи борются за его жизнь.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что два человека погибли и десять получили ранения в результате обстрела центра города украинскими военными.

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