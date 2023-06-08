Минэнерго ДНР: обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании в Горловке
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Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР в Telegram.
«Административное здание предприятия также получило повреждения, сгорел автомобиль «Газель», — сказано в заявлении.
Также отмечается, что тяжёлые ранения получил сотрудник компании.
Он доставлен в медучреждение, врачи борются за его жизнь.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что два человека погибли и десять получили ранения в результате обстрела центра города украинскими военными.