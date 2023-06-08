Песков: Россия признательна белорусским друзьям за решение помиловать Софью Сапегу

Россия признательна белорусским друзьям за решение помиловать россиянку Софью Сапегу, такие шаги идут в унисон с братским и союзническим характером отношений Москвы и Минска. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы позитивно восприняли и, разумеется, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение. Такие решения, безусловно, целиком и полностью идут в унисон с нашим братским, дружественным и союзническим характером отношений», — сказал представитель Кремля журналистам.

7 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу, которая была приговорена к шести годам тюрьмы в республике.

Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

Сама Сапега после помилования отметила, что получила второй шанс, который «дан был далеко не многим». Сапега считает, что ей очень повезло.