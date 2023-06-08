В ДНР заявили, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня по Донецку. Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.

AP

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Сообщение опубликовано в Telegram-канале представительства. Обстрел произошёл в 10:20 мск. Ранее военкор RT рассказал, что в Луганске были слышны взрывы, перед этим был слышен звук, похожий на пролёт ракет Storm Shadow.