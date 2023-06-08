Пушилин заявил, что украинские войска нужно отодвинуть минимум на 500 км от границ России

Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что украинские войска должны быть отодвинуы не менее чем на 500 км от границ России.

Такое мнение он выразил в интервью РИА Новости.

«Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населённые пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 км. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде», — сказал он.

При этом Пушилин подчеркнул, что, по его мнению, конфликтная ситуация не закончится, пока не будет покончено с марионеточным режимом на Украине.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска нужно отодвинуть с линии фронта туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военным.

Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что чем более дальнобойное оружие будет поставляться на Украину, тем дальше его нужно будет отодвигать от территорий России.