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Карчаа: ЗАЭС достаточно защищена, чтобы пресечь любую попытку её силового захвата

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Запорожская атомная электростанция достаточно защищена, чтобы пресечь любую попытку силового захвата со стороны Украины, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Карчаа: ЗАЭС достаточно защищена, чтобы пресечь любую попытку её силового захвата
  • globallookpress.com
  • © Victor/XinHua

«На сегодня сил достаточно для гарантированного отражения любой попытки силового захвата ЗАЭС. Не больше, не меньше — столько, сколько необходимо», — цитирует его РИА Новости.

При этом Карчаа отметил, что на территории станции нет артиллерийских систем и тяжёлого вооружения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона будет предельно жёстко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС.

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