Карчаа: ЗАЭС достаточно защищена, чтобы пресечь любую попытку её силового захвата

Запорожская атомная электростанция достаточно защищена, чтобы пресечь любую попытку силового захвата со стороны Украины, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«На сегодня сил достаточно для гарантированного отражения любой попытки силового захвата ЗАЭС. Не больше, не меньше — столько, сколько необходимо», — цитирует его РИА Новости.

При этом Карчаа отметил, что на территории станции нет артиллерийских систем и тяжёлого вооружения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона будет предельно жёстко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС.