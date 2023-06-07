Карчаа: ЗАЭС достаточно защищена, чтобы пресечь любую попытку её силового захвата
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«На сегодня сил достаточно для гарантированного отражения любой попытки силового захвата ЗАЭС. Не больше, не меньше — столько, сколько необходимо», — цитирует его РИА Новости.
При этом Карчаа отметил, что на территории станции нет артиллерийских систем и тяжёлого вооружения.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона будет предельно жёстко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС.