Мать Сапеги прокомментировала решение президента Белоруссии о помиловании россиянки

Мать помилованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич в беседе с RT прокомментировала соответствующее решение белорусского президента Александра Лукашенко.

«Только что увидела новость! Только вот буквально минуту-две назад», — сказала она.

Как рассказала RT Анна Дудич, живущая в белорусском городе Лиде, папа россиянки Андрей Сапега ранее лично обращался к губернатору Приморского края с просьбой о помощи.

7 июня Софья Сапега была передана российской делегации во главе с Кожемяко.

В мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.