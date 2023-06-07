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Мать Сапеги прокомментировала решение президента Белоруссии о помиловании россиянки

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Мать помилованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич в беседе с RT прокомментировала соответствующее решение белорусского президента Александра Лукашенко.
Мать Сапеги прокомментировала решение президента Белоруссии о помиловании россиянки
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Только что увидела новость! Только вот буквально минуту-две назад», — сказала она.

Как рассказала RT Анна Дудич, живущая в белорусском городе Лиде, папа россиянки Андрей Сапега ранее лично обращался к губернатору Приморского края с просьбой о помощи.

7 июня Софья Сапега была передана российской делегации во главе с Кожемяко.

В мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

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