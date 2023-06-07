Мать Сапеги прокомментировала решение президента Белоруссии о помиловании россиянки
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«Только что увидела новость! Только вот буквально минуту-две назад», — сказала она.
Как рассказала RT Анна Дудич, живущая в белорусском городе Лиде, папа россиянки Андрей Сапега ранее лично обращался к губернатору Приморского края с просьбой о помощи.
7 июня Софья Сапега была передана российской делегации во главе с Кожемяко.
В мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.
Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.