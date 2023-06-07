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РИА Новости: ВСУ повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области

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Украинские военные повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области, зафиксированы несколько случаев отравления среди бойцов ВСУ. Об этом рассказал российский военнослужащий, находящийся на данном направлении.
РИА Новости: ВСУ повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области
  • AP
  • © Libkos

«Разведка сообщает, что в Харьковской области в районе Масютовки ВСУ подбили аммиакопровод», — приводит РИА Новости его слова.

Военнослужащий добавил, что на место ЧП вызвали украинских командиров высокого ранга. После нескольких случаев отравления украинским военным приказали находиться на позициях в масках и противогазах.

Ранее глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах возле аммиакопровода Тольятти — Одесса в Купянском районе.

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