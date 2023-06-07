РИА Новости: ВСУ повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области

Украинские военные повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области, зафиксированы несколько случаев отравления среди бойцов ВСУ. Об этом рассказал российский военнослужащий, находящийся на данном направлении.

AP

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