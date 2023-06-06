Минобороны: уничтожены склады боеприпасов украинских бригад в ДНР и Запорожской области

ВС России за сутки уничтожили склады боеприпасов украинских бригад в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России. «В районах населённых пунктов Богдановка, Доброволье Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны», — сказано в сводке ведомства. 2 июня в Минобороны России заявили, что российские войска в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов украинской бригады теробороны.