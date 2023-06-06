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Минобороны: уничтожены склады боеприпасов украинских бригад в ДНР и Запорожской области

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ВС России за сутки уничтожили склады боеприпасов украинских бригад в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.
Минобороны: уничтожены склады боеприпасов украинских бригад в ДНР и Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«В районах населённых пунктов Богдановка, Доброволье Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны», — сказано в сводке ведомства.

2 июня в Минобороны России заявили, что российские войска в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов украинской бригады теробороны.

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