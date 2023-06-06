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В Белоруссии поставку на вооружение ВС страны С-400 назвали жизненно важным решением

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Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин прокомментировал поставку на вооружение в республику из России ЗРК С-400, назвав это решение жизненно важным для Минска.
В Белоруссии поставку на вооружение ВС страны С-400 назвали жизненно важным решением
  • РИА Новости

«Мы получили очередной комплект из комплекса С-400 «Триумф». Данный комплекс — это не просто значительное усиление воздушных границ нашей страны, но ещё и серьёзная защита рубежей Союзного государства», — отметил министр.

Видеофрагмент его речи опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Агрессивная риторика руководства Запада, реализация планов Польши и стран Балтии по усилению военного потенциала, в том числе наступательного компонента, не исключая авиационный, говорит о том, что для нас в этих условиях жизненно важно принимать решения по усилению оборонного потенциала нашего государства. Одним из таких решений является принятие на вооружение и постановка на боевое дежурство комплекса С-400 и других самых современных видов вооружения, военной и специальной техники», — добавил Хренин.

Глава Минобороны Белоруссии особо подчеркнул, что все предпринятые шаги направлены на то, чтобы не допустить развязывания вооружённого конфликта против страны.

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