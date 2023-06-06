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Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку

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Украинские войска обстреляли из артиллерии Горловку и посёлок Еленовка.
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку
  • РИА Новости

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:  населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

Кроме того, было выпущено по пять снарядов по Центрально-Городскому району Горловки и посёлку Еленовка.

Ранее один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками посёлка Старомихайловка в ДНР.

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