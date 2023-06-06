Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Власти: угрозы для людей из-за подтоплений прибрежных сёл Днепра после прорыва ГЭС нет

Короткая ссылка
В прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС из-за обстрела со стороны украинских войск ситуация находится под контролем.

Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Ситуация под контролем. Угрозы жизни людей нет. Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке», — написал Алексеенко в Telegram.

Он добавил, что в случае необходимости власти готовы эвакуировать жителей прибрежных сёл, подготовлены автобусы.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что после повреждения Каховской ГЭС уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить