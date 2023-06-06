Власти: угрозы для людей из-за подтоплений прибрежных сёл Днепра после прорыва ГЭС нет
Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
«Ситуация под контролем. Угрозы жизни людей нет. Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке», — написал Алексеенко в Telegram.
Он добавил, что в случае необходимости власти готовы эвакуировать жителей прибрежных сёл, подготовлены автобусы.
Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что после повреждения Каховской ГЭС уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 м.