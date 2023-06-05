МЧС ЛНР: эвакуированы 33 человека из разрушенного дома в Кременной после обстрела ВСУ

Экстренные службы эвакуировали 33 человек после разрушения многоквартирного дома из-за обстрела Кременной ВС Украины.

Об этом заявили в МЧС Луганской Народной Республики.

Как сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства, ночью 4 июня в 22:10 из-за обстрела Кременной разрушен подъезд на 20 квартир пятиэтажного жилого дома, а также произошло возгорание 22 квартир этого дома.

«Пожарно-спасательными подразделениями было эвакуировано 33 человека», — сообщает МЧС ЛНР.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что огонь по Кременной в Луганской Народной Республике вёлся, предположительно, из РСЗО HIMARS.