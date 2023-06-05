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СЦКК ДНР: молодой человек ранен при обстреле Донецка украинскими войсками

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Молодой человек пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка со стороны ВС Украины.
СЦКК ДНР: молодой человек ранен при обстреле Донецка украинскими войсками
  • РИА Новости

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По состоянию на 16:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район) — по улице Гималайской, 23, ранен парень 2004 года рождения», — сообщает ведомство.

Ранее в представительстве сообщили, что Вооружённые силы Украины второй раз за день обстреляли Петровский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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