СЦКК ДНР: молодой человек ранен при обстреле Донецка украинскими войсками

Молодой человек пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка со стороны ВС Украины.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По состоянию на 16:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район) — по улице Гималайской, 23, ранен парень 2004 года рождения», — сообщает ведомство.

Ранее в представительстве сообщили, что Вооружённые силы Украины второй раз за день обстреляли Петровский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО).