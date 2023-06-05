Мирная жительница получила ранения при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск.

Об этом сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

«В результате обстрела ВФУ города Ясиноватой ранение получила женщина 1957 года рождения», — написал он в Telegram.

Ранее ВСУ нанесли удар по Горловке из реактивной системы залпового огня.