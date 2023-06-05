Мирная жительница получила ранения при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск.
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
«В результате обстрела ВФУ города Ясиноватой ранение получила женщина 1957 года рождения», — написал он в Telegram.
Ранее ВСУ нанесли удар по Горловке из реактивной системы залпового огня.
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